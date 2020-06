Di Meco : "Aulas, c'est lui qui prend la carotte"

Eric Di Meco a commenté la décision du Conseil d'État. Il considère que Jean-Michel Aulas, qu'on a le plus entendu ces dernières semaines, en est le grand perdant.

"Cette décision du Conseil d'État est bizarre. Car tu valides le fait que Lille, à un point du troisième, n'a rien le droit de dire, alors qu'en jouant 10 matchs de plus, Lille aurait pu être troisième de L1 et aller en Ligue des Champions... Par contre, tu valides Toulouse, qui a 25 points de retard sur le premier non relégable... Les conséquences économiques, elles sont pour tout le monde. Lyon débouté ? Au final, la morale de cette histoire, c'est que celui qui s'est le plus battu pour aller au Conseil d'État, à savoir Aulas, c'est lui qui prend la carotte (rires)", a déclaré l'ancien défenseur de l'OM au micro de RMC.



Aulas avait adopté une attitude très contestable, ces dernières semaines. Et il s'est à n'en pas douté fait quelques détracteurs supplémentaires au sein des instances.