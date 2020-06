Quillot : "C'est une victoire de l'intérêt général"

Didier Quillot a réagi à la décision du Conseil d'État, lequel a conforté la fin de la saison 2019-2020. Il pense qu'il s'agit de la victoire de l'intérêt général sur l'intérêt particulier.

"Nous sommes satisfaits que la plus haute autorité administrative du pays ait donné raison à la Ligue. Le Conseil d'État a validé la décision d'arrêt des Championnats prise par le conseil d'administration du 30 avril ainsi que les modalités de classement de la L1. Je rappelle la séquence qui a conduit à ce choix : annonce le 28 avril du Premier ministre que le football ne pourra pas reprendre, le même jour la Fédération validait en comité exécutif la fin de l'ensemble des Championnats amateurs. Le 30 avril, notre diffuseur principal, Canal+, nous envoyait un courrier de résiliation de son contrat. La décision du 30 avril était non seulement la bonne, compte tenu de la doctrine sanitaire de l'État français, mais surtout c'était la seule possible", a déclaré le directeur général de la LFP lors d'un entretien accordé à L'Équipe.





"La doctrine sanitaire française a été différente"

Il considère que la LFP a été bridée par la fermeté du gouvernement : "Nous sommes aujourd'hui le 9 juin, les entraînements collectifs sont interdits jusqu'au 22 juin et la France est encore en état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet. À cela s'ajoute que l'UEFA a fixé une date butoir au 3 août - notre interprétation était donc la bonne - il était juste impossible de terminer la saison. La doctrine sanitaire française a été différente de celles des autres pays, en particulier avec l'impossibilité édictée par le gouvernement de réserver des tests aux joueurs." Il n'en a pas rajouté sur le cas de Jean-Michel Aulas, mais regrette les critiques dont a été l'objet la LFP : "Ce n'est pas une victoire de la Ligue, mais une victoire de l'intérêt général contre les intérêts particuliers. (...) Notre seul objectif pendant cette période a été de travailler sans cesse pour l'intérêt général et les clubs."



Il est plus facile de critiquer que d'agir. Le classement final récompense les clubs qui ont fait la plus belle saison. Et c'est bien l'essentiel.