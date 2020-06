Mercato : Germain aurait des touches à l'étranger

Valère Germain (30 ans) serait ciblé par trois clubs étrangers, dans l'optique du mercato.

Selon France Football, l'attaquant de l'OM figure sur les tablettes de Mayence (Bundesliga), Valladolid (Liga) et Orlando City (MLS). Bien qu'il ait été peu utilisé par André Villas-Boas, dans l'axe du secteur offensif, cette saison, l'ancien Niçois aurait plutôt dans l'idée de rester pour goûter à la Ligue des Champions.



Pour rappel, Germain a rejoint le club marseillais en 2017 pour un montant de 8 millions d'euros, plus 2 millions de bonus. Il est engagé jusqu'en 2021 et perçoit un salaire de 330 000 euros par mois. On peut imaginer que les dirigeants, très préoccupés par la réduction leur masse salariale, seraient favorables à son départ.



Germain a marqué 2 buts en 25 apparitions en Ligue 1, cette saison.