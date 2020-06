Les fumigènes de retour dans les stades ?

La Ministre des Sports a confirmé qu'on pourrait revoir ces engins pyrotechniques dans les stades français dès la saison prochaine.

Après des phases de test à Angers et Le Havre (L2), Roxana Maracineanu a annoncé que les fumigènes seront "autorisés, si les clubs y sont favorables et dans des zones dédiées avec du personnel qui encadrera les supporters." Une bonne nouvelle, alors que les amendes se multipliaient, notamment la saison dernière, à chaque fois qu'un fumigène était craqué dans un stade français, Orange Vélodrome inclut.



Selon L'Equipe, des expérimentations seront poursuivies en juillet et en août, mais le feu vert serait donné pour la saison 2020-2021, qui débutera fin août.