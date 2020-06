Dugarry : "C'est quoi ces clowns ?"

Sur RMC, Christophe Dugarry a poussé comme souvent un coup de gueule envers la direction de l'OM.

"Le président Eyraud s'est expliqué, il nous a sorti des mots en anglais... On n'a rien compris ! C'est quoi le projet sportif de ce club ? On n'a aucune explication. On entend qu'il va falloir vendre des joueurs, certains sont bientôt en fin de contrat, l'entraîneur qui devait partir va rester et on ne sait pas s'il va s'entendre avec son président... C'est quoi ce cirque ? Les supporters marseillais doivent être écoeurés. C'est quoi ces clowns ?"



Les décisions et actions récentes de Jacques-Henri Eyraud semblent effectivement agacer les supporters de l'OM, via notamment le départ d'Andoni Zubizarreta ou les mots anglais qu'il utilise - "Head of Football", "Head of Business" -, même si le maintien d'André Villas-Boas à son poste de coach a été un soulagement profond pour tous les suiveurs du club, en perspective de la Ligue des Champions la saison prochaine.