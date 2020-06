Kamara est le modèle de Kamardin

Le jeune Aaron Kamardin, qui vient de signer son premier contrat pro à l'OM, a été interrogé par le site officiel du club.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Dans cette interview, le défenseur central de 18 ans, qui a dit que signer à l'OM "est un rêve", a dévoilé que Boubacar Kamara était sa référence : "C'est mon exemple, je le suis depuis toujours. C'est un modèle, un grand frère. Il me donne beaucoup de conseils parce qu'il me connaît bien. J'étais au centre (de formation) avec lui. Mon autre modèle, c'est Raphaël Varane, mais je me suis plus inspiré de Bouba."



Aaron Kamardin a signé un premier bail jusqu'en 2023. Le défenseur n'est encore jamais apparu en match officiel avec l'équipe première.