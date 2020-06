Rothen ne croit pas en Niang

Le consultant RMC Jérôme Rothen a donné son avis sur le Rennais, annoncé à l'OM cet été.

"Quand tu regardes sa carrière en chiffres, tu peux juste dire : depuis deux ans, il s'est enfin stabilisé dans un club. Il a eu un long contrat à Milan où il a été prêté tous les ans. A Rennes, il a peut-être trouvé un club à son standing, à son potentiel. Parce qu'il a quatre ou trois ans de contrat, il se dit au bout d'un an : "Je vais aller voir ailleurs." C'est un mec instable. Il n'a pas réussi et il sait que dans ces clubs-là, il sait que ce n'est pas qu'être professionnel, c'est être encore plus sérieux. Il est incapable de faire ça. Je lui souhaite d'aller à Marseille et de s'éclater. (...) S'il signe à Marseille, tu ne le verras pas faire des écarts, il va se mettre dans le truc. Mais une fois qu'il va prendre la confiance et marquer des buts, il va retomber dans le laxisme à l'entraînement. Parce que c'est sa mentalité, c'est comme ça et il va tomber aux oubliettes et va faire un ou deux ans à Marseille et après on va dire qu'il faut s'en séparer."



Un constat très sévère pour l'attaquant sénégalais qui reste sur une saison à 15 buts en 36 matchs, toutes compétitions confondues, avec le Stade Rennais.