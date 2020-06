Rami clashe Garcia sur FIFA 20

L'ancien Marseillais Adil Rami s'est signalé par un tacle sur l'entraîneur de Lyon.

Dimanche, alors qu'il était en train de perdre lors d'un match sur le jeu vidéo FIFA 20, et qu'il filmait sa partie retransmise sur Twitch, Adil Rami, le défenseur de 34 ans du FK Sotchi, a dit ceci à propos de son équipe : "Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'âme. On dirait que c'est Rudi Garcia l'entraîneur !"



Un tacle appuyé à l'actuel pensionnaire du banc de Lyon, Rudi Garcia, qu'Adil Rami a connu à l'OM entre 2017 et 2019, ainsi qu'à Lille, entre 2008 et 2011, avec qui il a été champion de France.