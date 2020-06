McCourt prêt à réinvestir, cet été ?

Frank McCourt aurait l'intention de remettre entre 30 et 40 millions d'euros dans les caisses de l'OM, cet été.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





D'après les éléments recueillis par Canal+, le propriétaire américain envisage d'injecter entre 30 et 40 millions d'euros dans le budget du club olympien, ces prochaines semaines. De quoi permettre de contre-balancer certaines pertes liées à la crise du Covid-19 et de réduire un peu le déficit. Cela ne devrait toutefois pas suffire à contenter le fair-play financier, qui pourrait bientôt prononcer une sanction.



Hors droits TV non perçus et compensés par l'emprunt réalisé par la LFP, le déficit de la saison serait de l'ordre de -90 millions d'euros.