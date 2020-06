Brescia : Balotelli a bien reçu une lettre de licenciement

Mario Balotelli (29 ans) s'apprête à être licencié de Brescia, pour faute grave.

L'aventure se termine mal, à Brescia, pour Mario Balotelli. Ses dirigeants lui ont adressé une lettre de licenciement pour faute grave, en raison d'absence aux entraînements. Il a effectivement manqué deux séances, les 26 mai et 3 juin, et aurait également séché les travaux (facultatifs) organisés par le biais de l'application Zoom, durant le confinement. Actuellement en arrêt maladie pour une gastro-entérite, il va donc devoir se trouver un autre club, ces prochaines semaines. Des clubs turcs et brésiliens seraient notamment à l'affût.



Il ne s'agit quand même pas d'oublier que la relation entre l'attaquant et son club s'est détériorée après les insultes racistes dont il a été la victime, et face auxquelles ses dirigeants et supporters l'ont peu soutenu. À l'OM, la saison dernière, Balotelli était quand même parvenu à inscrire 8 buts en 15 apparitions.