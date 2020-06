Le mercato 100 % français est ouvert

Le mercato franco-français a ouvert, ce lundi. Il devrait être suivi par un marché des transferts international, à compter du 10 juillet.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Dans son édition du jour, L'Équipe révèle que la LFP envisage d'ouvrir le mercato international le 6 ou 10 juillet, afin que sa fermeture coïncide avec celle des championnats voisins (probablement le 2 octobre). Le quotidien rappelle que la FIFA n'autorise qu'une période de douze semaines maximum, pour le marché des transferts estival. Le mercato interne, qui ouvre ce lundi, n'est donc pas concerné par cette directive de l'instance internationale.



En attendant, les clubs français peuvent opérer des transactions entre eux dès ce lundi 8 juin. Reste désormais à savoir s'il sera animé ou non, tous les clubs ayant été touchés de la même manière par la COVID-19, les fonds seront grandement limités. De plus, certains clubs clubs vont préférer vendre des joueurs plus chers à leurs homologues anglais par exemple.