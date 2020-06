Rivère entend concurrencer Lyon, Monaco et l'OM

Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice, espère concurrencer Lyon, Monaco et l'OM, ces prochaines saisons.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"On a un actionnaire de qualité, mais qui ne va pas non plus déverser un flot d'argent considérable dans le football. Mais désormais, on pourra se permettre de garder des joueurs, et fortifier notre équipe. On souhaite entrer dans les deux trois ans dans une compétition avec les clubs comme l'OM, Monaco, Lyon. On doit se mêler à cette compétition, mais ça va prendre du temps. On est sur un projet par étapes, avec de l'ambition", a-t-il déclaré sur l'antenne d'Europe 1. Il ne veut pas commettre les mêmes erreurs que dans certains clubs voisins : "Notre objectif ce n'est pas d'acheter de grands noms, mais de construire une équipe compétitive, avec des gens qui sont là pour le projet."



Le mercato estival 2020 sera très important pour la suite. Espérons que l'OM se dote rapidement d'un directeur du football capable de faire très bien, avec peu de moyens.