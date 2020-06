Eyraud favorable à l'arrêt de la L1 ? Alonzo n'est pas choqué

Jérôme Alonzo comprend la posture de Jacques-Henri Eyraud, par rapport à l'arrêt définitif de la Ligue 1.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Jacques-Henri Eyraud prêche pour sa paroisse : il sent bien que Marseille est peut-être moins sûr de finir second. Quand on lui propose d'arrêter le Championnat, je ne tombe pas de ma chaise quand j'apprends qu'il ne s'y oppose pas", a notamment déclaré l'ancien gardien de but au micro de la chaîne L'Équipe.



Dominique Sévérac, journaliste du Parisien, affirme effectivement que le président de l'OM a conseillé à Emmanuel Macron d'acter la fin de la compétition. Comme certains de ses confrères qui cherchent des coupables, il paraît minimiser l'influence qu'ont pu avoir les diffuseurs sur cette décision.