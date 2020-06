Formation : quatre minots proches de signer leur contrat ?

Huit membres du centre de formation auraient reçu une offre de contrat pro, ces dernières semaines. Parmi eux, quatre envisageraient de suivre l'exemple d'Aaron Kamardin, qui l'a déjà paraphée.

Selon les renseignements obtenus par L'Équipe, Richecarde Richard, Nassim Ahmed, Yacine Ressa et Cheick Souaré auraient l'intention de signer leur premier contrat professionnel avec l'OM, dans les prochains jours. Les autres joueurs que le club souhaite faire passer pro, Ugo Bertelli, Jorès Rahou et Niels Nkounkou (lequel envisagerait de rejoindre... l'OGC Nice), seraient encore loin d'un accord. Les discussions se poursuivraient.



Si la phase 2 du projet de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud est axée sur le centre de formation, elle implique obligatoirement des moyens et de la stabilité. Or, après les changements de l'été passé, l'organigramme va être encore retouché, ces prochaines semaines, sans que personne n'ait expliqué publiquement où en était le projet. Chez les professionnels ou à la formation, la communication de cet OM, est très déficiente. Et le manque d'anticipation est criant. Espérons que les arrivées conjuguées d'un directeur du football et d'un directeur business changeront ça.



On espère évidemment que ni Bertelli, ni Rahou ne seront tentés d'imiter Isaac Lihadji, lequel s'apprêter à signer avec le LOSC. Il ne le savait pas, lorsqu'il a décidé de se braquer et de faire l'impasse sur une saison en pro, mais il s'apprête à quitter un club qui aurait pu lui permettre de découvrir la Ligue des Champions. Un drôle de pari...