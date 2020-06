L'OM et Puma ont offert 15 000 maillots

OM Fondation et Puma ont offert 15 000 maillots de l'OM aux personnels des hôpitaux marseillais.

Selon le site officiel du club, Dimitri Payet, Maxime Lopez, Steve Mandanda, Lucas Perrin et des dirigeants se sont rendus dans les trois établissements hospitaliers phocéens afin de distribuer des maillots olympiens. L'OM et Puma ont ainsi offert la bagatelle de 15 000 tuniques aux personnels des hôpitaux universitaires de Marseille.





"On continue d'être là pour cette ville"

"Quand on est à Marseille, la ville et le Club vont ensemble. Forcément l'OM se devait d'être présent et d'aider à sa façon. On continue d'être là pour cette ville qui est si importante pour nous, joueurs", a notamment expliqué le capitaine olympien.



Pour rappel, la lutte contre le virus n'est pas terminée. À chacun de rester vigilant.





𝙈𝙚𝙧𝙘𝙞 💙



L'Olympique de Marseille et @PUMA ont offert 𝟏𝟓'𝟎𝟎𝟎 maillots aux professionnels de l'@aphm_actu afin de les remercier de leur engagement durant cette crise sanitaire 🙏 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 6, 2020