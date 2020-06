Formation : l'OM alerte les minots sur "la chasse aux commissions"

L'OM a alerté les membres de son centre de formation afin de les mettre en garde sur le comportement de certains agents.

Selon les informations publiées par L'Équipe, le club phocéen a ajouté un alinéa dans son courrier officiel adressé aux minots avec leur proposition de contrat, cette saison. Il les a sensibilisés sur le fait qu'il ne verserait "aucune commission à des agents". Cela n'a pas manqué de faire réagir un agent concerné, et courageusement resté anonyme : "Soit ils n'ont plus un radis, soit ils montrent les muscles face aux agents. C'est assez déroutant : un contrat de jeune n'est pas tant une affaire financière que la possibilité de nouer de bonnes relations entre un club et un représentant. Ce qui servira pour les futures discussions de prolongation ou pour l'arrivée d'autres joueurs plus confirmés de son écurie."



On espère bien que l'UEFA et la FIFA finiront par vraiment éclaircir la nébuleuse des intermédiaires, dont on ne mesure pas l'influence. Quand certains conseillers en arrivent à convaincre leur poulain qu'ils ont plus à gagner à rejoindre une autre formation pour un "meilleur projet" basé sur le trading, alors qu'il avait la possibilité d'avoir du temps de jeu dans son club formateur, c'est que le problème est sérieux.