Play-offs : Aulas a envoyé un nouveau mémoire au Conseil d'État

L'avocat de Lyon a indiqué avoir transmis un nouveau mémoire au Conseil d'État, ce samedi, intégrant l'idée de terminer la saison par des play-offs.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"On a re-déposé il y a moins d'une heure un nouveau mémoire dans lequel on reprend une proposition de reprise du championnat sous une forme play-offs-play-downs qui se termine le 2 août. Elle est compatible avec le calendrier de l'UEFA. Disputer les dix dernières journées de championnat aujourd'hui, matériellement, c'est extrêmement compliqué pour ne pas dire impossible. Ça aboutirait à des cadences de matchs absolument irréalistes pour les joueurs", a expliqué Maitre Gilles le Chatelier sur RMC, ce samedi.



La radio précise néanmoins que le Conseil d'État statuera uniquement sur la décision de la LFP d'arrêter définitivement la saison. Lyon, qui ne propose pour l'instant que des solutions qui l'avantageraient grandement, pourrait demander des dommages et intérêts, s'il lui donnait raison.