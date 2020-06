Villas-Boas clarifie son avenir

André Villas-Boas ne compte pas rester plus d'un an à l'OM. Il envisage ensuite de rejoindre un pays exotique, avant de prendre sa retraite, en 2024.

Dans le quotidien Record, l'entraîneur marseillais a évoqué son avenir et rappelé qu'il ne se donnait que quelques saisons avant de prendre sa retraite : "Ce n'est pas impossible. En tout cas, ce n'est pas par manque de propositions de Pinto da Costa. Si on prend en compte les quatre ans au cours desquels je me vois encore entraîner, il y a une année à Marseille puis une expérience plus exotique au Brésil ou au Japon. (Un retour à Porto ?) Ce sera difficile", a-t-il confié au journal.



AVB ne devrait donc pas s'inscrire sur la durée avec le club phocéen.