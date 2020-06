Houllier veut reprendre pour le moral des Français

Gérard Houllier a plus ou moins expliqué qu'il souhaitait que le foot reprenne pour améliorer le moral des Français. La posture qu'il avait adoptée, ces dernières semaines, n'avait apparemment rien à voir avec le fait que Lyon puisse manque la coupe d'Europe.

"Pour moi, le football est synonyme d'espoir et d'optimisme. Le football en Allemagne a repris, ce qui est juste pour la compétition et aussi un énorme coup de pouce mentalement pour la population. La France a fait une erreur. Elle a pris une décision très rapide (le 30 avril). Non seulement c'est stupide, mais maintenant ça devient têtu. Ils devraient dire que nous avons fait une erreur, maintenant nous changeons notre choix et nous recommençons", a déclaré l'ancien sélectionneur lors d'un entretien accordé au Mirror. Il aurait voulu que les instances françaises attendent pour décider, bien que le diffuseur (Canal+) se soit retiré : "La Premier League a attendu jusqu'à la dernière minute pour voir si elle pourrait reprendre la compétition ou non. Je pense que c'est une très bonne chose."



C'est bien dans le souci du moral des Français, Houllier avait courageusement demandé à l'un de ses joueurs d'assumer l'élimination des Bleus du Mondial aux USA, en 1993, après France-Bulgarie. Il l'avait traité de criminel pour un centre trop long, suggérant que cette seule action suffisait à expliquer la défaite de ses troupes.