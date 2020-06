Le Graët : "Priorité à la santé plutôt qu'à l'argent"

Lors d'un entretien accordé à La Provence, Noël Le Graët est revenu sur la décision de stopper la Ligue 1. Il ne pense pas qu'il y ait de véritable débat.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Un débat sur une reprise de la saison 2019-2020, comme dans les autres championnats majeurs ? Quel débat ? Nous, on est discipliné par rapport à l'État. Il n'y a aucun débat possible. Nos joueurs seront mieux préparés et peut-être même en meilleure forme que les autres, on verra bien. Mais en tout cas je n'ai jamais contesté les décisions prises par l'État. Priorité à la santé plutôt qu'à l'argent", a déclaré le président de la FFF dans les colonnes du quotidien.



L'ancien patron de l'EAG n'aurait notamment pas apprécié le comportement de Jean-Michel Aulas, depuis le début du confinement.