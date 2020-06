Formation : l'OM veut garder Vanni

L'OM aurait transmis une proposition de contrat à Fabio Vanni (17 ans).

Crédit photo : @La Provence





Selon les informations relayées par La Provence, le club phocéen a fait une offre de contrat stagiaire au gardien de but, afin de lui permettre de poursuivre son cursus. Et il n'a pas fait d'essai à Montpellier, comme cela a été rapporté par certains : "Fabio ne fait aucun essai, ce ne sont que des conneries. Il est sous contrat et l'OM veut le garder. Il y a des discussions", a confié un membre de son entourage.



Le quotidien croit savoir que les négociations pourraient aboutir sur un premier contrat professionnel.