UEFA : Ceferin fracasse l'argumentaire d'Aulas

Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, a adressé un courriel à Jean-Michel Aulas pour lui confirmer que la date butoir pour achever les compétitions était le 2 août. Or tout l'argumentaire du Lyonnais était basé sur ça...

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Vendredi soir, le patron du football européen a mis les choses au clair, concernant la date limite fixée pour terminer les championnats : "La date limite suggérée du 3 août 2020 pour que les associations nationales fournissent à l'UEFA la liste des clubs qui participeraient aux compétitions interclubs de l'UEFA la saison prochaine, sous réserve qu'elles réussissent le processus d'admission, a été communiquée aux 55 associations membres de l'UEFA il y a plusieurs semaines et a été validée unanimement par tout le board. Nous ne pouvons donc pas la modifier à ce stade et nous espérons qu'elle sera officiellement confirmée lors de la réunion du Comité exécutif du 17 juin. En fait, afin de garantir l'égalité de traitement entre es 55 associations nationales de l'UEFA, nous ne sommes pas en mesure de tenir compte de la situation spécifique de chaque pays et des décisions des instances compétentes concernées. Par conséquent, nous demandons à toutes les associations nationales de respecter le délai susmentionné", indique le message de Ceferin, auquel a eu l'accès L'Équipe.



Un gros coup dur pour JMA, qui ne cessait de répéter que l'UEFA n'avait pas mis de date butoir. Et on espère désormais l'entendre un peu moins...