Di Meco : "Aulas n'a pas été bon"

Eric Di Meco conseille à Jean-Michel Aulas d'abandonner son combat. Il considère que le président de Lyon a fait des erreurs, depuis l'arrêt de la compétition.

"Quand tu es un président aussi important, charismatique et professionnel que le président Aulas, avec toutes les années qu'il a faites au haut niveau et ce qu'il a fait de son club, que tu as gagné plein de combats dans ta carrière, puisqu'on le reconnaît pour ça, c'est un mec qui a toujours défendu son club et qui a eu une hégémonie sur le football français que personne n'a eue pendant si longtemps... Pour une fois que tu perds, rends les armes parce que tu n'as pas été bon. Le problème, c'est qu'il n'a pas été bon. Et même quand il n'est pas bon, il veut gagner. Mais non ! Quand tu as été bon pendant 20, 30 ans et que tu as toujours gagné et écrasé les autres, le jour où tu n'es pas bon, allez, lâche ! Là il est en train de mettre le bordel", a déclaré Eric Di Meco sur les ondes de RMC.



Pour rappel, Aulas a tour à tour défendu l'idée d'une saison blanche, d'un classement sur les cinq ou dix dernières années, et de play-offs. Il n'a ainsi pris le parti que des solutions qui pouvaient avantager son club, malgré que son équipe soit passée à côté de sa saison. Le Conseil d'État devrait définitivement trancher le conflit qui l'oppose aux autres formations, lundi ou mardi.