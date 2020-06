Eyraud consulté par Macron, Roustan croit à la théorie de Séverac

Didier Roustan a pris les annonces du Parisien pour argent comptant. Il ne trouve pas normal qu'Emmanuel Macron ait uniquement pris l'avis de Jacques-Henri Eyraud, pour décider de clôturer la Ligue 1.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Eyraud seul président de L1 consulté par Macron, ce n'est pas loin d'être scandaleux. Car Jacques-Henri Eyraud, à dix journées de la fin, avait tout intérêt, avec une équipe qui tirait la langue et qui gagnait à l'arrache contre des équipes moyennes, de blinder cette deuxième place. Pour des tas de raison, Marseille avait intérêt à sécuriser les 45 millions d'euros de la Ligue des Champions. Et puis à la place de Macron, fais-toi conseiller par des spécialistes expérimentés qui connaissent tous les tenants et les aboutissants, pas par Jacques-Henri Eyraud qui est loin du compte", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



La déontologie du journaliste est fixée par plusieurs textes qui insistent sur la vérification par les faits. C'est peu de dire que le contenu d'un article de Dominique Séverac, qui ne cesse de rabaisser l'OM, doit être soumis à contrôle...