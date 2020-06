Ménès explique pourquoi Niang ne restera pas à Rennes

Pierre Ménès a donné des précisions sur la relation entre Mbaye Niang (25 ans) et son entraîneur à Rennes, Julien Stéphan. Les deux hommes ne s'entendent plus du tout.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Stéphan et Niang ne veulent plus travailler ensemble. Incompatibilité totale ! Stéphan fait quasiment l'unanimité contre lui. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient venus pour Letang et qui n'ont pas supporté son limogeage. Pas mal de joueurs veulent partir à cause du comportement de Stephan. Je ne peux pas donner les noms pour ne pas les mettre en difficulté. Je sais qui veut partir et on verra ce qui va se passer. Ils sont sept à vouloir partir. J'en ai eu cinq en direct (au téléphone). Si tu perds cinq titulaires, c'est plus vraiment la même équipe...", a confié le journaliste par le biais de son compte Twitter.



Niang a déjà fait savoir qu'il souhaitait rejoindre l'OM, lors du prochain mercato.