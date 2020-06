Mercato : l'OM aurait fait une offre pour Lucas Fernandes

Les dirigeants de l'OM auraient lancé l'offensive pour obtenir le renfort de Lucas Fernandes (22 ans), le milieu de terrain de Portimonense (Liga NOS).

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





D'après les informations recueillies par O Jogo, le club phocéen a proposé 7,5 millions d'euros pour s'attacher les services du Brésilien. Une offre rejetée, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024 et que sa clause libératoire atteint 40 millions d'euros. Et Sao Paulo, son club formateur, détient 50 % de ses droits. Le média précise que la présence d'André Villas-Boas pourrait faciliter la transaction.



Une information à prendre avec des pincettes, alors que l'OM reste en quête de liquidités. Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt espèreraient récupérer 60 millions d'euros sur les transferts de joueurs, ces prochaines semaines.