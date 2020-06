Vers un championnat à 22 équipes ? Nigay s'interroge

Pierre Nigay s'interroge sur la possibilité d'une Ligue 1 à 22 clubs, la saison prochaine. Il n'exclut pas l'idée que le Conseil d'État valide les maintiens d'Amiens et de Toulouse.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Le juge des référés dans le Conseil d'Etat va voir si l'intérêt général est préservé ou pas. À plusieurs reprises, il a posé des questions. L'avocat d'Amiens a d'ailleurs été très bon. Il s'est dit : ‘Pourquoi cette décision-là a aidé à lutter contre la pandémie ? En quoi la relégation d'Amiens sert à calmer la crise sanitaire ?'. Le juge était sensible à ce type d'arguments. Il y a des questions économiques, sur le calendrier, si c'est possible ou pas... Au final, le juge a demandé plus d'informations. Et en quittant le Conseil d'État, on s'est dit que la possibilité d'avoir une Ligue 1 à 22 peut revenir sur le devant de la scène", a déclaré le journaliste de la chaîne L'Équipe.



Un passage à 22 équipes poserait de gros problèmes en termes de calendrier et en ce qui concerne la répartition des droits TV. Il ne s'agit quand même pas d'oublier qu'au soir de la 28e journée, Toulouse comptait 17 points de retard sur le premier club non-barragiste, et Amiens 7 points.





Il est aujourd'hui plus évident d'avoir Jean-Michel Aulas au téléphone qu'un technicien Free. #lemondedapres — Pierre Nigay (@PierreNigay) June 3, 2020