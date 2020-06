Formation : trois minots proches de signer un contrat pro ?

Après Aaron Kamardin, Richecarde Richard, Nassim Hamed et Yassine Ressa pourraient parapher leur premier contrat pro avec l'OM.

Selon les éléments rapportés par La Provence, Richecarde Richard a déjà trouvé un accord avec ses dirigeants, pour son premier contrat professionnel. Et Nassim Hamed et Yassine Ressa seraient proches de les imiter. Les discussions avanceraient également bien pour Ugo Bertelli, tandis que les cas de Niels Nkounkou et Jorès Rahou paraissent plus compliqués. Nkounkou disposerait de prétendants en Angleterre et en Italie, et Rahou en Allemagne.



A contrario, il n'y a apparemment pas d'avancées concernant les contrats des professionnels.