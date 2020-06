Fernandez : "L'OM ne pense pas à ses anciens"

Luis Fernandez pense que l'OM devrait miser sur ses anciens joueurs, pour ses postes clés.

"Tous les grands clubs s'appuient sur leur histoire, transmise par les anciens. A l'étranger, ils sont présents dans 60 % des clubs. En France, on a un gros problème avec ça. On n'a pas l'ADN des anciens. Dès que tu fais partie de l'histoire, tu es un problème. L'OM se cherche des dirigeants et il ne pense pas à ses anciens. Certains ont pourtant gagné la Ligue des Champions, non ? Des fonds d'investissement achètent un club et ils oublient son ADN. Les supporters en font également partie. Un club n'est rien sans eux. Les supporters ne sont pas là que pour mettre l'ambiance ou acheter des maillots. Pourquoi ne pas les intégrer, eux aussi, dans les conseils d'administration pour leur permettre de participer à la vie de leur club, les informer et les responsabiliser ?", a notamment déclaré l'ancien coach du PSG dans les colonnes de L'Equipe.



Fernandez a par ailleurs annoncé qu'il allait constituer une liste avec un candidat pour la présidence de la FFF, de façon à ce que les anciens internationaux y soient plus représentés.