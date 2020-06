2020-2021 : Le maillot away aurait été révélé

RMC Sport a publié une image du maillot away de l'OM, pour la saison 2020-2021.

Crédit photo : @RMC



La radio a posté un cliché de la tunique away olympienne version 2020-2021. Elle est bleu foncé, avec des dessins d'immeubles et de la basilique Notre-Dame de la Garde surmontée de la Bonne Mère. Les extrémités sont bleu clair, au niveau des bras et du cou.