Mercato : l'OM a bien pris des renseignements pour Grbic

L'OM se serait rapproché de Clermont afin d'obtenir des informations sur la situation d'Adrian Grbic (23 ans).

Selon les informations rapportées par L'Équipe, le club phocéen s'est rapproché de son homologue clermontois afin d'avoir des renseignements sur un possible transfert de Grbic. Il n'aurait pour l'instant pas transmis de proposition et n'est pas seul sur le coup : Brest et Lens auraient fait des offres d'environ 6 millions d'euros, et l'ASSE suivrait de près sa situation. Clermont attendrait une somme à deux chiffres pour le laisser partir.



Cette saison, l'attaquant autrichien a marqué la bagatelle de 17 buts et délivré 4 passes décisives en 26 apparitions en Ligue 2.