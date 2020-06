Molina en remet une couche sur Pickeu

Romain Molina ne croit pas que l'OM doit miser sur Olivier Pickeu. Le journaliste a encore descendu l'ancien Angevin.

"Pickeu à l'OM ? La propagande continue... C'est comme Létang qui aurait refusé Monaco suite à son départ de Rennes alors que Monaco ne voulait pas de lui.... Ce qui me fait gerber, c'est tous les journalistes m'écrivant en privé pour me dire : “Tu as raison, c'est un sale mec, c'est un maf..., il faut que ça sorte bla-bla”. Mais pas un ne le dit publiquement... Pareil avec Niort, Haïti ou que sais-je. Quel milieu de merde", a-t-il publié par le biais de son compte Twitter.



Dans son édition du jour, La Provence confirme que Pickeu reste en haut de la short-list des dirigeants olympiens, pour le poste de directeur du football.