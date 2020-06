Mercato : Niang aurait vidé son casier à Rennes

Mbaye Niang (25 ans) ferait de l'OM sa priorité, pour le mercato. Il aurait vidé son casier, à Rennes, et Julien Stéphan ne voudrait plus travailler avec lui.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Selon les éléments publiés par La Provence, l'attaquant breton souhaite être transféré à Marseille et "a profité des premières heures de déconfinement pour rallier Rennes et vider son casier au centre d'entraînement de la Piverdière". Le média ajoute que son attitude n'est pas appréciée, dans son club, et que Julien Stéphan ne veut plus travailler avec lui.





Vers un transfert de 18 millions d'euros ?

Le montant de l'opération ne sera quoi qu'il arrive pas inférieur à 15 millions d'euros. Il s'agit du montant déboursé par le club de Pinault, il y a un an, pour s'attacher ses services définitifs. Mais une offre de 18 millions d'euros pourrait être nécessaire pour convaincre Nicolas Holveck, le président de Rennes, de le laisser filer. Les conseillers du joueur aimeraient quant à eux le caser en Premier League, mais cette solution ne constituerait pas sa priorité.



La rumeur prend de l'épaisseur, bien qu'elle ne paraisse pas vraiment en adéquation avec les moyens dont dispose l'OM pour se renforcer. Pour rappel, Niang a marqué 10 buts en 26 matchs de Ligue 1, cette saison.