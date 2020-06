Arrêt de la L1 : Séverac accuse Eyraud de lobbying

Dominique Séverac, journaliste du Parisien, accuse Jacques-Henri Eyraud d'avoir milité auprès d'Emmanuel Macron pour arrêter définitivement la Ligue 1.

Dans son édition du jour, le quotidien publie un article visant à dénoncer le prétendu lobbying du président de l'OM : "Avec des pertes estimées à 127 millions d'euros, Eyraud voit en la qualification pour la Ligue des champions une aubaine inespérée après la saison réussie de son club. Le dirigeant militera auprès du président de la République, sans doute déjà convaincu, pour arrêter le championnat. L'Élysée dément également cet entretien. Eyraud représente les gros clubs. Lesquels préfèrent tous, à choisir, commencer la saison 2020-2021 dans les meilleures conditions et le plus tôt possible, que terminer celui en cours", indique-t-il notamment.



Le journal évoque également les rôles tenus par Pierre Ferracci, Didier Deschamps et Noël Le Graët, dans le choix du président de la République de mettre un terme à la compétition. Il oublie en revanche de parler de la résiliation du contrat de diffusion par Canal+, laquelle paraît être le vrai élément déclencheur de la décision.