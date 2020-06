Dugarry fracasse encore Eyraud

Christophe Dugarry s'en est encore pris à Jacques-Henri Eyraud, suite à ses récentes interventions dans les médias.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Le président Eyraud s'est expliqué, il nous a sorti ses mots en anglais... On n'a rien compris ! C'est quoi le projet sportif de ce club ? On n'a aucune explication. On entend qu'il va falloir vendre des joueurs, certains sont bientôt en fin de contrat, l'entraîneur qui devait partir va rester et on ne sait pas s'il va s'entendre avec son président... C'est quoi ce cirque ? Les supporters marseillais doivent être écoeurés. C'est quoi ces clowns ?", a déclaré le champion du monde 1998 sur l'antenne de RMC.



L'OM s'est effectivement offert une petite crise, malgré une saison sportivement réussie, et JHE n'y est pas étranger. On peut désormais regretter que les recrutements du "head of football" et du "head of business" n'aient pas davantage été anticipés : le projet devra apparemment être improvisé, cet été.