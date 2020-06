L'OM a programmé des stages au Portugal et en Allemagne

L'OM a prévu des stages de préparation au Portugal et en Allemagne, pour cet été.

D'après les éléments publiés par RMC, le club phocéen travaille sur l'organisation de deux stages. Le premier serait prévu au Portugal, pays d'André Villas-Boas, et pourrait débuter le 30 juin. Il devrait s'effectuer à Faro, où l'OM s'était déjà préparé en 2018, et durer une douzaine de jours. Une rencontre amicale y serait programmée. Le second stage pourrait commencer dans la foulée, après un bref passage à Marseille, sur la deuxième quinzaine de juillet. Il devrait se dérouler en Bavière, près de Munich, et deux matchs amicaux devraient s'y jouer.



La suite devrait se passer à la Commanderie et les noms des adversaires, pour les rencontres amicales, n'ont pas encore filtré. L'OM n'envisage apparemment pas de grande tournée aux États-Unis ou en Chine, ces prochaines semaines.