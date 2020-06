Grbic : "L'OM, ça fait rêver, mais..."

Adrian Grbic (23 ans) se verrait bien défendre les couleurs de l'OM, mais peut-être pas tout de suite.

"Forcément, cela fait plaisir car l'OM fait partie des clubs qui font rêver. Pas sûr cependant que ce soit tout de suite une bonne destination pour moi. Ce serait intéressant sur le plan financier et d'un point de vue médiatique, mais sportivement ce serait une erreur. Le bon choix sera d'aller dans un club où je pourrai jouer le plus possible pour progresser encore. Car j'ai l'ambition de disputer l'Euro 2020 reporté à l'année prochaine", a déclaré l'attaquant de Clermont lors d'un entretien donné à Sport Auvergne.



En fin de contrat en 2022, Grbic a marqué 17 buts et délivré 4 passes décisives en 26 matchs de Ligue 2, cette saison. Il est suivi par de nombreux clubs de Ligue 1.