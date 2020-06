Latour tacle aussi Payet

Bertrand Latour a également réagi aux propos tenus par Dimitri Payet (33 ans), pour justifier son refus de baisser son salaire afin d'aider l'OM. Il est surpris.

"Je n'ai pas l'habitude de jouer au procureur et de critiquer les joueurs. Mais franchement, Dimitri Payet est totalement inaudible. Je ne vois aucune excuse ni explication à ce qu'il dit. Je ne lui reproche pas de le dire, je lui reproche de le penser. Quand cela fait une dizaine d'années que vous touchez une dizaine de millions d'euros par an et que vous n'êtes pas capable, sur une période courte, dans un club que vous aimez, de consentir quelques efforts... Les bras m'en tombent, je ne peux pas le dire autrement", a-t-il confié au micro de la chaîne L'Équipe.





"C'est ce qu'il disait dans la conversation WhatsApp"

Et d'ajouter : "On ne peut pas lui reprocher un manque de sincérité, car ce qu'il dit là, c'est ce qu'il disait dans la conversation WhatsApp des joueurs où il a indiqué clairement qu'il ne voulait pas laisser un euro au club. Franchement, je ne mets pas tous les footballeurs dans le même sac. Un gars qui gagne 70.000 euros, je comprends qu'il ne fasse pas l'effort même si c'est déjà énorme. Mais au-dessus de 300, 400 ou 500 000 euros par mois comme Payet, je n'entends pas qu'à la fin il t'en manque même si tu as des prêts."



Payet perçoit l'un des salaires les plus importants dans le club phocéen, avec Kevin Strootman.