JPP reprend du service en National 2

Jean-Pierre Papin a annoncé qu'il était sur le point de retrouver un banc de touche, en National 2. Il devrait bientôt s'engager avec le C' Chartres Football.

"Oui, on est d'accord avec le président, Gérard Soler, depuis un petit mois. (...) Je serai à Chartres ce mercredi 3 juin et jeudi, mais je ne connais pas encore mon programme. Je vais certainement rencontrer des gens, commencer à apprendre à se connaître", a confié l'ancien attaquant de l'OM dans les colonnes de L'Écho Républicain.



Il s'agira du cinquième club coaché par Papin, depuis la fin de sa carrière de joueur, après Arcachon, Strasbourg, Lens et Châteauroux.