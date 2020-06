Waddle : "Je n'oublierai jamais l'OM"

Chris Waddle est revenu sur son passage à l'OM, dans les colonnes de La Provence. L'équipe olympienne était au sommet et l'Anglais était adulé dans tous les stades. A un point qu'il ne comprenait pas.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"C'est une belle période de ma vie, je n'en garde que de bons souvenirs, je n'oublierai jamais. Quand tu regardes l'équipe de l'OM dans laquelle j'ai joué, il n'y avait que des internationaux, des "top players", une équipe exceptionnelle. Nous aurions pu faire encore plus, mais nous avions, à l'évidence l'une des meilleures équipes d'Europe, donc une des meilleures équipes au monde", s'est souvenu l'Anglais.





"Mes partenaires étaient sifflés. Moi, j'étais applaudi, encouragé..."

Il était populaire dans toute la France : "C'était incroyable ! Parfois, à l'extérieur, j'entendais le public qui sifflait mes partenaires, qui étaient pourtant des internationaux français et moi, j'étais applaudi, encouragé, j'avais du mal à comprendre et envie de leur dire : "Hey, ce sont des joueurs de votre équipe nationale, moi je suis anglais ! Mais il est vrai aussi que nous étions admirés, applaudis en arrivant dans la plupart des stades en France. L'OM de mon époque était aimé partout."



Magic Chris Waddle a défendu le maillot de l'OM de 1989 à 1982. Il a inscrit 27 buts en 140 matchs et reste dans les mémoires des supporters.