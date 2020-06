Lablatinière pourrait arriver avec Pickeu

Olivier Pickeu pourrait être accompagné d'Axel Lablatinière, en cas de signature à l'OM.

Selon les informations publiées par La Provence, Olivier Pickeu a établi une liste de ses exigences aux dirigeants phocéens, en vue d'une possible prise de fonction au poste d'head of football. Il souhaiterait être accompagné par des hommes de confiance dans les secteurs du scouting, de la formation et des staffs techniques et médicaux. Axel Lablatinière, ancien responsable de la cellule de recrutement d'Angers et du Red Star, pourrait notamment l'accompagner.



On peut se demander s'il s'agit d'exigences, ou si l'ancien dirigeant angevin a juste proposé des noms. L'OM doit effectivement trouver des profils pour plusieurs postes vacants.