Eyraud : "Je ne serai pas le directeur sportif bis"

Dans un entretien à France Football, Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, s'est défendu sur sa communication parfois trop technique et déconnectée du football.

"J'entends ce ressenti, c'est "tarpin" (très, dans le langage marseillais, ndlr) important. Je comprends que certains supporters aimeraient que je parle plus de ballon comme ils disent. Mais je ne veux pas passer pour quelqu'un que je ne suis pas, je ne serai pas le directeur sportif bis. Et je sais que quand j'explique que l'on est un club de foot mais aussi une entreprise c'est une partie du discours difficilement audible. Car ce qui retient l'attention et je le comprends, c'est le sportif. C'est ma mission première mais je dois consolider l'OM en tant qu'entreprise même si ce ne sera jamais une entreprise comme les autres."



Et l'entreprise OM connaît, actuellement, un déficit extrêmement important.