Alvaro se prononce pour George Floyd

Le défenseur espagnol a communiqué à propos de cet Américain décédé à la suite d'une intervention policière, qui a provoqué des émeutes aux Etats-Unis ces derniers jours.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Sur son compte Twitter, Alvaro Gonzalez a partagé un dessin à l'effigie de George Floyd, avec les mots "Trop c'est trop ! Justice pour George Floyd." La mention "Black Lives Matter" est également visible en arrière-plan.



Le décès de George Floyd à la suite d'une intervention mortelle d'un policier a fait réagir le monde du sport, dont le défenseur de l'OM, qui devrait rester au club la saison prochaine.





Enough is enough!



Justice for George Floyd 🙏🏽 pic.twitter.com/5tTvEw47Wr