Eyraud : "On a sûrement commis des erreurs"

Le président de l'OM a accordé un entretien à France Football.

"Personne ne peut dire que Frank McCourt et moi avons été pris en flagrant délit de mensonge par rapport aux engagements pris. Après, on a sûrement commis des erreurs, ça, c'est possible. Mais on est quand même qualifiés en Ligue des Champions. Prenons un tout petit peu le temps de savourer ce résultat après lequel on a longtemps couru, avant de penser à comment et avec qui, même si on travaille déjà. (...) Pour ce que j'aurais pu mieux faire, c'est peut-être de réussir à convaincre d'avantage certains groupes de supporters de notre volonté de bien faire et que eux et nous, nous avons les mêmes intérêts."



Les supporters ont en effet une hostilité manifeste envers le président de l'OM, qui s'est accentuée lors du départ de l'Espagnol Andoni Zubizarreta et de l'incertitude autour de l'avenir d'André Villas-Boas, qui a décidé de rester pour la saison prochaine.