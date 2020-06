Un mercato en France en juin ?

Selon L'Equipe, les clubs français pourront faire des opérations entre eux dans quelques semaines.

Seul championnat majeur à ne pas reprendre la compétition, la Ligue 1 devrait quand même ouvrir son mercato dans quelques semaines, a priori avant le 30 juin. Les clubs français, de L1 et de L2, devraient pouvoir se vendre et s'acheter des joueurs, avant que les clubs étrangers viennent faire leurs emplettes en France en juillet ou en août, ce qui a une importante non négligeable dans les finances des clubs tricolores, et surtout de L1.



Dans le cas de l'OM, qui accuse un important déficit, des ventes pourraient faire un bien fou aux finances, même si les joueurs de l'OM candidats au départ, comme Maxime Lopez, Kostas Mitroglou, voire Morgan Sanson ou Duje Caleta-Car, ne sont a priori pas destinés à rester sur le marché français.