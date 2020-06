Bosquier : "Caleta-Car, un profil à la Varane"

Le défenseur croate est l'une des plus importantes valeurs marchandes de l'effectif de l'OM. Bernard Bosquier, ancien joueur (1971-1974) et directeur sportif (1989-1990) du club, a évoqué le joueur de 23 ans pour La Provence.

"Je le trouve très bon. Il a bien remonté la pente et a réussi à reprendre confiance. Au début, il semblait lourd et il devait aussi digérer le prix de son transfert. Là, il est solide et surtout complémentaire de Kamara. Je lui trouve un profil à la Raphaël Varane car ses interventions sont souvent très propres. Et que dire de ses relances ? Ce n'est pas donné à tout le monde de faire des transversales de 40 mètres pied gauche ou pied droit."



Lié à l'OM jusqu'en 2023, Duje Caleta-Car a disputé 23 matchs de L1 cette saison.