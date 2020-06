Dugarry allume Payet sur son salaire

Sur RMC, Christophe Dugarry a réagi à la sortie de Dimitri Payet sur son refus de baisser son salaire pour aider son club durant la crise du Covid-19.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Qu'il n'ait pas envie de baisser son salaire et qu'il ait le sentiment que le club veut gommer les conneries faites par le passé, parce qu'il se dit qu'il a signé un contrat et que le club doit respecter ses engagements, je peux le comprendre. Mais ce qui me dérange le plus, c'est la forme. Nous expliquer qu'il a des crédits à rembourser, dans la situation actuelle et même en temps normal, tu ne peux pas dire ça. Comment tu peux être aussi détaché du monde dans lequel tu vis ? Les gens qui viennent te voir dans les tribunes, tu te rends compte de ce qu'ils vont penser de toi, ce qu'ils vont penser sur ton caractère et ta personnalité ? C'est ahurissant d'avoir un tel raisonnement et de le dire. C'est ahurissant de se regarder autant le nombril et de n'en avoir autant rien à foutre du monde qui t'entoure et des difficultés de la vie au quotidien."



Le numéro 10 de l'OM touche 500 000 euros par mois. Son explication sur la nécessité pour lui de garder son salaire durant la crise du Covid-19, alors qu'il ne joue pas, peut effectivement être mal perçu par les supporters.