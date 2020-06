Galliani a risqué son poste pour recruter Desailly

Adriano Galliani s'est remémoré la venue de Marcel Desailly au Milan AC, en novembre 1993. Il a révélé avoir conclu l'affaire dans le dos de Franco Tato et Sylvio Berlusconi.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"C'était une période difficile, le groupe était très endetté, et le PDG de Milan de l'époque, Franco Tato, a envoyé des lettres à tous les PDG des différents groupes Fininvest, il m'en a envoyé deux, disant que tous les investissements étaient bloqués jusqu'au prochain ordre. J'ai alors compris que si je demandais au président Berlusconi de recruter Desailly, il serait très embarrassé, car d'une part, il ne pouvait pas aller à l'encontre du PDG, mais il avait aussi le coeur milanista. Puis, parce que je suis fou, je suis allé voir mon ami Bernard Tapie et j'ai réussi à faire dépenser 10 milliards de lires (environ 5,5 millions d'euros) pour Marcel Desailly, sans le dire à personne. Quand Desailly est arrivé à Milan, je me souviens que Milan jouait un match de la Coupe d'Italie. J'étais avec Desailly, le président était au stade et les journalistes lui ont dit : "Vous avez pris Desailly". Le président était confus : "Mais non, c'est impossible, c'est impossible". C'est la seule fois en 40 ans que j'ai été en black-out avec Silvio Berlusconi pendant quinze jours et Tato voulait me tuer. Mais c'est la seule année de notre histoire où nous avons gagné le championnat et la Ligue des champions. Je pense que l'arrivée de Desailly a été une combinaison incroyable. C'était un peu un défenseur, un peu un milieu de terrain, il a changé la saison", s'est souvenu l'ancien dirigeant milanais lors d'un entretien accordé à TMW.



Desailly, qui a défendu les couleurs de l'OM durant un peu plus d'une saison, est ensuite resté chez les Rossoneri de 1993 à 1998.