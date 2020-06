Mercato : l'OM intéressé par Musaba ?

L'OM serait en course pour recruter Anthony Musaba (19 ans), l'ailier droit de Nijmegen.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





D'après les informations rapportées par Manu Lonjon, le club phocéen négocie avec son homologue néerlandais, en vue d'un possible transfert. Il n'est toutefois pas seul sur le coup, puisque Dortmund, Stuttgart et Valence sont aussi à l'affut.



Sous contrat jusqu'en 2021, Musaba a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 25 matchs de D2 des Pays-Bas, cette saison.