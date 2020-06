Aulas : "Mon petit doigt me dit qu'on sera en coupe d'Europe"

Jean-Michel Aulas y va de son interview quotidienne pour défendre les intérêts de son club. Il ne lâche rien et demande toujours la reprise de la Ligue 1.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Quand on est dans son bon droit et que les choses se passent non seulement de manière anormale, mais totalement différemment de ce qui se passe dans les autres nations, on est en droit d'attendre d'une part du ministère des Sports, mais aussi de la Ligue, une remise en question de ce qui a été fait, parce qu'évidemment ce qui a été fait n'est pas tout à fait correct", a-t-il lancé au micro du Canal Football Club, dimanche.





"Ce qui a été fait n'est pas tout à fait correct"

Et de poursuivre ce lundi, sur les ondes de RTL : "Quand on est dans son bon droit et que les choses se passent non seulement de manière anormale, mais totalement différemment de ce qui se passe dans les autres nations, on est en droit d'attendre d'une part du ministère des Sports, mais aussi de la Ligue, une remise en question de ce qui a été fait, parce qu'évidemment ce qui a été fait n'est pas tout à fait correct." En concluant avec humour : "Mon petit doigt me dit qu'on sera en Coupe d'Europe."



Aulas a visiblement décidé de ne pas prendre de vacances, cette intersaison, et ce bien que son club n'ait jamais. Il sait bien qu'à force de répétition, ses propos ont plus de chances d'avoir un impact. Le Conseil d'État analysera les recours des clubs de Ligue 1 le 4 juin.